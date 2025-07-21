Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

“Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik… Artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Musafaha edeceğiz. Kucaklaşacağız. Konuşacağız.”

Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik” diyen Erdoğan diline 74 yaşında ilk kez duyduğum Arapça kökenli bir kelime aldı.

Musafaha Türk dilinde şu anlama geliyor:

El sıkışmak, dostane şekilde tokalaşmak.

Bu 3 partinin “kan gurupları” siyaseten birbirleri ile uyuşur mu?

Uyuşmazlığın ilk örneği mecliste yaşandı...

DEM partili vekil Perihan Koca özetle dedi ki;

“Şaibeli LGS skandalının üzerini örtmek için yeni bir skandala imza atan Yusuf Tekin derhal istifa etmeli, Şaibeli LGS iptal edilmeli.”

AKP milletvekili Seda Gören Bölük DEM gurubunun üzerine yürüyerek bağırdı:

“Kapa çeneni…”

DEM’li erkek vekiller elleriyle durdurmaya çalıştılar ,.

1971 Patnos doğumlu AKP Ağrı milletvekili Ruken Kilerci Ağrı Dağından kopan çığ gibi bir hızla Koca’ya doğru hücuma geçti.

Erkek milletvekillerin arasından kolayca sıyrıldı.

Birinci el tutmayı başaramadı.

3 kişi elleri ile durdurma çalıştı ama öfkesi yüzüne iyice vurdu.

Yüzündeki nefret, öfke, hırs işte böyle yansıdı.

Ruken Kilerci mecliste “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” üyesi iyi mi?

Sanırım bu görevi şöyle anladı;

Kadınlar, kadınlara, erkekler ise erkeklere saldırmalı, eşitlik sağlanmalı.

Ruken isminin Kürtçe kökenli olduğunu anlayıp manasına bakınca gerçekten üzüldüm.

Çünkü, “güleç, güler yüzlü” anlamlarına geliyor.

Değerli okurlarım,

Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi’nin terör örgütü ayağı PKK idi.

Amerikan projesi BOP’un iktidar kanadı olan cumhur ittifakı şöyle tahkim ediliyor.

AKP, DEM, MHP, Hüda Par, DSP, BBP

İktidarın Yeni Nesil 6’lı masasının şeref konuğu ise; PKK…