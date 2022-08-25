İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı

23 DERECE adlı internet sitesi Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'in uygunsuz görüntülerini yayınladı. Güven'in minibüs benzeri bir araç içinde çekilen müstehcen fotoğrafları sosyal medyaya büyük ses getirdi.

43 yaşında, evli ve 3 çocuk babası olan Güven'in internete düşen görüntülerinde aracın arka koltuğunda bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlar yer alıyor. Güven'in konumunu kullanarak kadınları iş bulma bahanesiyle kandırdığı ve bu yalanla kendi aracı içinde çok sayıda kadınla cinsel ilişkiye girdiği öne sürülüyor.

Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntüler büyük ses getirdi.

GIYAS GÜVEN KİMDİR?

1979 yılında doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Memuriyet hayatına TEDAŞ'ta başladı. Aynı Kurumda memur, İnsan Kaynakları Şefi, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 2013 yılında İŞKUR'a atandı. Ağrı İŞKUR İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.