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İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı

Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'in, iş bulma bahanesiyle kandırdığı kadınlarla arabasında cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.  43 yaşında, evli ve 3 çocuk babası olan Güven'in görüntüleri büyük ses getirdi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:55
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:07
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Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'in kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı. İşte ayıp görüntüler. Liyakatsiz kişiler atanınca ülkenin her yerinden irin akıyor 

İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı
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23 DERECE adlı internet sitesi Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'in uygunsuz görüntülerini yayınladı. Güven'in minibüs benzeri bir araç içinde çekilen müstehcen fotoğrafları sosyal medyaya büyük ses getirdi.

43 yaşında, evli ve 3 çocuk babası olan Güven'in internete düşen görüntülerinde aracın arka koltuğunda bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlar yer alıyor. Güven'in konumunu kullanarak kadınları iş bulma bahanesiyle kandırdığı ve bu yalanla kendi aracı içinde çok sayıda kadınla cinsel ilişkiye girdiği öne sürülüyor.
Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntüler büyük ses getirdi.

GIYAS GÜVEN KİMDİR?

1979 yılında doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Memuriyet hayatına TEDAŞ'ta başladı. Aynı Kurumda memur, İnsan Kaynakları Şefi, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 2013 yılında İŞKUR'a atandı. Ağrı İŞKUR İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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İbrahim üstün
25.08.2022 18:51
Vah ülkem vah. Rezillik diz boyu.  
 
Murat fırat
25.08.2022 18:10
Buyurun kurumlardaki rezillikler hiç bitmiyor  
 
Mehmet Metin
25.08.2022 16:41
Bunu haber yaparak sütunlarına taşıyan Yeniçağ gazetesine yakında RTÜK'den okkalı bir ceza gelirse hiç şaşırmam...  
 
TÜM YORUMLAR (27)
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