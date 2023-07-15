Ağrı kesici ot ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan uyuz otunun faydaları dikkat çekti.

UYUZ OTU ADETA AĞRI KESİCİ

Uyuz otu, ağrı kesici ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Baş ağrısı, migren gibi ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, uyuz otu, vücutta iltihaplanmayı azaltarak, romatoid artrit gibi hastalıklarda da faydalı olabilir.

UYUZ OTU NEDİR?

Tarakotugiller familyasından; bir veya çok yıllık bir bitkidir. Birçok türü vardır. Yabanileri, genellikle kumlu yerlerde yetişir.

NASIL KULLANILIR?

Eski tıpta çokça kullanılan Uyuzotu günümüzde kozmetik ürünlerinde ve bazı ilaçların yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca Süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Uyuzotu bitkisi kaynatılarak içilir. Veya saça ve yaralı deriye sürülerek kullanılabilinir.

Uyuz otu çayı, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olabilir.