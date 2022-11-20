Ağrı kesiciyi fazla içti hayatını kaybetti

Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde 10 gün önce meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seher Çırak (35) tedavi için ağrı kesici ilaçtan fazla içince zehirlendi. Rahatsızlanınca ailesi durumu fark ederek Çırak'ı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Seher Çırak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Kaynak: İHA)