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Ağrı kesiciyi fazla içti hayatını kaybetti

Samsun'da bir kadın, ağrı kesiciyi fazla içince zehirlendi. Zehirlenen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:39
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Ağrı kesiciden zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Ağrı kesiciyi fazla içti hayatını kaybetti
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Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde 10 gün önce meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seher Çırak (35) tedavi için ağrı kesici ilaçtan fazla içince zehirlendi. Rahatsızlanınca ailesi durumu fark ederek Çırak'ı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Seher Çırak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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