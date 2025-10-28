Yaygın olarak başvurulan ağrı kesici türlerinden olan non-steroid antiinflamatuar ilaçların (NSAID'ler) kullanımında yaş faktörünün kritik bir risk oluşturduğu, uluslararası bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle bir kez daha doğrulandı.

65 yaş ve üzeri bireylerde bu ilaçların yol açabileceği potansiyel ciddi yan etkiler hakkında dünya çapında bir alarm verildi.

Uzmanlar, yaş ilerledikçe bu ilaçların kardiyovasküler, gastrointestinal ve böbrekler üzerindeki olumsuz etkilerinin katlandığını ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER YAŞ İLERLEDİKÇE RİSKİN ARTTIĞINI GÖSTERDİ

Yapılan detaylı bilimsel çalışmalar, yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun ilaçlara verdiği tepkinin değiştiğini ve NSAID'lerin yan etki oranının önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koydu. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki popülasyonda, bu ilaçların neden olduğu akut böbrek hasarı riskinin iki kattan fazla arttığı belirlendi.

Araştırmalar, yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarındaki doğal azalmanın, NSAID'lerin nefrotoksik (böbreğe zarar verici) etkilerine karşı yaşlıları daha savunmasız hale getirdiğini gösterdi.

KALP VE MİDE ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİLER

Sadece böbrekler değil, kalp ve mide üzerindeki riskler de uzmanların dikkatini çekti. Amerika Geriatri Derneği (American Geriatric Society - AGS) gibi profesyonel kuruluşların güncellenen kılavuzları, başta mide kanaması olmak üzere ciddi gastrointestinal (GI) komplikasyonlar nedeniyle, yüksek doz aspirin dahil olmak üzere tüm NSAID'lerin kronik kullanımından kaçınılmasını tavsiye etti. Bu riskin, 75 yaşın üzerindekilerde daha yüksek olduğu vurgulandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Kardiyolog Dr. Gregory Curfman, bazı NSAID'lerin kardiyovasküler olay (kalp krizi ve inme) riskini artırdığını ifade etti.

Dr. Curfman, özellikle yüksek riskli gruplarda ve uzun süreli kullanımda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Londra Üniversitesi Akademisi'nden Geriatrik Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Sarah J. Davies ise, "65 yaş üstü hastaların yaklaşık %20'si haftalık olarak NSAID kullandığını rapor etti, bu oldukça yüksek bir oran. Yaşlılarda risk/fayda dengesi çok iyi belirlenmedi. Eğer kronik ağrı yönetimi gerekiyorsa, başlangıçta parasetamol gibi daha güvenli alternatifler düşünülmeli, NSAID’ler ise en düşük etkili dozda ve en kısa süreliğine kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KILAVUZLARDA DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Avrupa Romatizma ile Mücadele Birliği (European League Against Rheumatism - EULAR) ve diğer uluslararası kuruluşlar, NSAID reçetelemesinde yaş, eşlik eden hastalıklar (hipertansiyon, kalp yetmezliği vb.) ve diğer ilaçlarla etkileşim potansiyelinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Uzmanlar, özellikle 60 yaşın üzerindeki hastaların tek başına GI komplikasyonlar için bir risk faktörü oluşturduğunu belirtti.

Bilim dünyası ve yabancı uzmanlar, ağrı kesici kullanan herkesin, özellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerin, hekim veya eczacılarına danışmadan bu ilaçları uzun süreli veya yüksek dozda kullanmaması gerektiğini güçlü bir şekilde ifade etti. Bu yaş eşiği, vücudun ilaca verdiği tepki ve risklerin ciddiyeti açısından "görünmez bir tehlike sınırı" olarak kayıtlara geçti.