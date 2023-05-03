Ağrı kesicilere dikkat

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, ağrı kesici ilaçlar kullananlara uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Ağrı kesicilere dikkat

Böbrek yetersizliğinin dünya genelinde en çok artan ülkelerden birinin Türkiye olduğuna vurgu yapan Üstündağ, "1990'lı yılların sonunda Türkiye'de son dönem böbrek hastası, yani diyaliz veya nakil olmazsa yaşamayacak durumda olan hastaların sayısı 1 milyonda yaklaşık 300-350 kişiydi. Günümüzde son rakamalar 1 milyonda 1000 civarında. 20 yıllık dönemde Türkiye'de son dönem böbrek hastalığı, nakil ve diyaliz olmazsa yaşamını sürdüremeyecek hastaların oranı 3 kat artmış oldu." şeklinde konuştu.

Prof. Üstündağ, böbrek hastalığının ölüme yol açma konusunda pek çok kanser türünden daha ağır sonuçlar doğurduğunu, böbrek yetersizliğinin birçok nedeninin olduğunu söyledi. Yaşam kalitesini bozan önemli hastalıklar için risk faktörü olan obezitenin böbrek hastalığının gelişiminde önemli bir etken olduğuna değinen Üstündağ, "Kilo fazlalığı tek başına böbreği bozucu bir faktördür. Hareketsiz yaşamın artışı ve işlenmiş hazır gıdalarla beslenmenin artışı obeziteyi beraberinde getiriyor." dedi.

Üstündağ, ağrı kesicilerin birçoğunun da böbreği olumsuz etkilediğini, kadınların daha sık ağrı kesici kullandığına vurgu yaptı. Ağrı kesicilerin bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde tüketildiğini ve durumun hastalarda böbrek yetersizliğinin gelişmesine neden olduğunu aktaran Üstündağ, şu bilgileri verdi:

"Ağrı kesicilerin pek çoğu böbreğe dokunuyor. Ağrı kesicilerin fazla kullanılması böbrek yapısını bozuyor. Bir insan hayatı boyunca bir kilogram ağrı kesici tüketirse onun böbrekleri muhakkak belli bir derecede bozulur. Eğer 2-3 kilogram ağrı kesici ilaç tüketirse, bu hastalarda son dönem böbrek hastalığı görmek mümkün olur. Bu hastalar yaşama tutunmak için nakil veya diyaliz tedavisi görmek zorunda kalır. Ortalama bir ağrı kesicinin yarım gram olduğunu düşünürsek, günde bir tane kullanıldığında yılda yaklaşık 200 gram kullanılmış oluyor. Kullanmaya devam edildiğinde 5 sene sonra muhakkak böbreğinizi bozmuş oluyorsunuz. Bizim ülkemizde komşu tavsiyesiyle, arkadaş önerisiyle ağrı kesici kullanımları böbrek hastalığının çok önemli nedeni. Örneğin bir hastanın hipertansiyon nedeniyle enseden başlayıp omuzlara yayılan ağrısı var, bu hastalık tedavi edileceğine ağrı kesici kullanılırsa böbrekler zarar görüyor. Kemik ağrıları olan bir kişi bu hastalığı tedavi etmek yerine ağrı kesici kullanırsa, var olan hastalığın üzerine yeni bir hastalık eklemiş oluyor."

Öne Çıkanlar
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Son Haberler
16 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ Resmi İ̇lanlar
16 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ
İşte Akciğerlere güç veren gıdalar Sağlık
İşte Akciğerlere güç veren gıdalar
Erdoğan'ın bindiği milli savaş uçağının kokpit kapağını sopa ile tutturdular. Sosyal medya bunu konuşuyor Güncel
Erdoğan'ın bindiği milli savaş uçağının kokpit kapağını sopa ile tutturdular. Sosyal medya bunu konuşuyor
Bağımlı baba dehşet saçtı: 23 yaşındaki oğlunu öldürüp kayıplara karıştı Güncel
Bağımlı baba dehşet saçtı: 23 yaşındaki oğlunu öldürüp kayıplara karıştı
Galatasaray Ali Koç'u mahkemeye veriyor Spor
Galatasaray Ali Koç'u mahkemeye veriyor
Havacıva bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Havacıva bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor