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Ağrı kronikleşmeden tedavi edilmeli

Uzmanlar, “Ağrı gerçekte organizmayı korumak için çok önemlidir. Zarar verici hareketlerden, maddelerden, kaçınmamızı sağlar.” diyor ve uyarıyor. İşte o ayrıntılar…

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:58
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Ağrı kronikleşmeden tedavi edilmeli

Ağrı kronikleşmeden tedavi edilmeli
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Ağrı tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını alt üst eden en önemli şey haline geliyor. Bu nedenle ağrı başladığı andan itibaren nedeni araştırılmalı ve kronikleşme sürecine geçmeden tedavisi yapılmalı.

FİBROMİYALJİ TEDAVİSİNDE GEÇ KALINMAMALI

Tedavide en çok geç kalınan ağrılı durum fibromiyalji hastalığından yakınan hastalarda yaşanır. Fibromiyalji nedeni tespit edilemeyen, yaygın vücut ağrıları ile kendini gösteren, kaslarda, ensede, sırtta, bel, kol, bacak ve kalça ekleminde belirgin ağrı ile seyreden bir hastalıktır.

Bu hastalarda uyku bozuklukları, vücutta ağrılı hassas noktalar, eklemlerde sabah sertliği, ellerde ve kollarda uyuşma, şişlik hissi gibi şikayetler vardır. Kabızlık, gaz şişkinliğine de sık rastlanır. Sancılı ve düzensiz adet, tiroid hastalıkları, glikoz toleransı bozukluğu gibi hormonal bozukluklar da şikayetler arasındadır. Fibromiyalji hastalarında yapılan kan ve görüntüleme tetkiklerinde ağrıyı açıklayacak patolojiye rastlanmaz. Bu nedenle çoğu hastanın bu bulguları psikolojik olarak algılanır ve bu yönde tedavi edilmeye çalışılır. Aslında ruh ile beden arasında yaşanan çatışma, çoğu ağrılı geçen bu sürece neden olur.

TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL YAPILMALI

Ağrılı hastalara yaklaşırken her bedenin ve yaşamın farklı olduğu ve dolayısıyla da ağrının kişiye özel olduğu mutlaka akılda tutulmalı. Başka birine iyi gelen ağrı kesici ilaç ya da tedavi her kişide aynı sonucu vermeybilir.

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