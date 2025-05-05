Ağrı PTT Kargo şubesinde su baskını: Önlem alınmadı, gönderiler zarar gördü

Kaynak: İHA
Ağrı PTT Kargo şubesinde su baskını: Önlem alınmadı, gönderiler zarar gördü

Ağrı'da PTT kargo şubesinde bazı gönderilerin suyla temas ettiği iddia edildi. Vatandaşlar mağduriyet yaşadıklarını ifade ederken yetkililerden çözüm bekliyor.

Ağrı'daki PTT kargo şubesine gelen bazı vatandaşlar, kargolarının su içinde kaldığını öne sürdü. Şube içerisinde çekildiği belirtilen görüntülerde, çok sayıda kargo kolisinin ıslak zeminde ve su birikintileri arasında bekletildiği görülüyor.

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Vatandaşların iddiasına göre, tavanlardan sızan su bazı paketleri ıslatırken, logar taşkını nedeniyle dışarıdan gelen kirli su da kargo alanına kadar ulaştı. Koliler arasında yiyecek maddeleri içeren gönderilerin de bulunduğunu belirten vatandaşlar, hijyen şartlarına tepki göstererek, yetkililerden acil çözüm talep etti.

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