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Suçatağı Köyü’nde 2 kardeş öldü

Ağrı’nın Suçatağı Köyü'nde serinlemek için dereye giren 2 kardeş boğularak öldü 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 07:28
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Ağrı Suçatağı Köyü’nde 2 kardeş öldü

Suçatağı Köyü’nde 2 kardeş öldü
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İHA'nın haberine göre Suçatağı Köyü'nde yüzmek için dere yatağına giren Berat Köse ve Berke Köse isimli iki kardeş bir süre sonra dere içinde gözden kayboldu. 

Olayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Berat ve Berke kardeşlerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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