﻿Ağrı Valiliği'nden 7 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada, araçlarda yangın çıktığı belirtildi.

Kazanın ardından 10 ambulans, 2 UMKE, 3 AFAD aracının olay yerine intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 16'sı hafif olmak üzere 18 yaralımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edilecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."