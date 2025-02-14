Ağrı Valisi Koç, 98 yaşındaki Suti nineyi ziyaret etti,

Ziyaret sırasında Suti Nine’nin kandilini kutlayan Vali Koç, aynı zamanda yaşlı kadını valilik makamına davet etti.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA HANE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Göreve başladığı günden bu yana esnaf, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mustafa Koç, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hane ziyaretlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda, eşi Neslihan Gül Koç ile birlikte Suti Tur’un evine giden Vali Koç, yaşlı kadının elini defalarca öperek hayır duasını aldı.

SUTİ NİNE'NİN TALEPLERİ DİNLEDİ

Ziyaret sırasında Suti Nine’nin taleplerini dinleyen Vali Koç, ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Ayrıca şahsi telefon numarasını paylaşarak, herhangi bir ihtiyacı olduğunda kendisini doğrudan arayabileceğini söyledi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Vali Koç, Suti Nine'yi valilik makamında da misafir etmek istediklerini belirtti ve büyüklerin duasının kendileri için en değerli hazine olduğunu vurguladı.

VALİ KOÇ'TAN DUYGUSAL DEĞERLENDİRME

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Koç, “98 yaşındaki Suti annemizi ziyaret ederek kandilini kutladık, gönlünden geçen dualara ortak olduk. Geçmişin izlerini, hatıralarını dinlerken, yaşanmışlıklarla dolu bir ömrün kıymetini bir kez daha hissettik. Büyüklerimizin duası, bizim için en değerli hazinelerden biridir. Rabbim, Suti annemize sağlıklı, huzurlu ve bereketli uzun ömürler versin inşallah” ifadelerini kullandı.

SUTİ NİNE’DEN DUALAR

Suti Nine, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Koç ve eşine dualar etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, hane ziyareti kapsamında 98 yaşındaki Suti Tur’u evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Suti Nine’nin kandilini kutlayan Vali Koç, aynı zamanda yaşlı kadını valilik makamına davet etti.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA HANE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Göreve başladığı günden bu yana esnaf, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mustafa Koç, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hane ziyaretlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda, eşi Neslihan Gül Koç ile birlikte Suti Tur’un evine giden Vali Koç, yaşlı kadının elini defalarca öperek hayır duasını aldı.

SUTİ NİNE'NİN TALEPLERİ DİNLEDİ

Ziyaret sırasında Suti Nine’nin taleplerini dinleyen Vali Koç, ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Ayrıca şahsi telefon numarasını paylaşarak, herhangi bir ihtiyacı olduğunda kendisini doğrudan arayabileceğini söyledi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Vali Koç, Suti Nine'yi valilik makamında da misafir etmek istediklerini belirtti ve büyüklerin duasının kendileri için en değerli hazine olduğunu vurguladı.

VALİ KOÇ'TAN DUYGUSAL DEĞERLENDİRME

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Koç, “98 yaşındaki Suti annemizi ziyaret ederek kandilini kutladık, gönlünden geçen dualara ortak olduk. Geçmişin izlerini, hatıralarını dinlerken, yaşanmışlıklarla dolu bir ömrün kıymetini bir kez daha hissettik. Büyüklerimizin duası, bizim için en değerli hazinelerden biridir. Rabbim, Suti annemize sağlıklı, huzurlu ve bereketli uzun ömürler versin inşallah” ifadelerini kullandı.

SUTİ NİNE’DEN DUALAR

Suti Nine, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Koç ve eşine dualar etti.