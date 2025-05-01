Ağrı’da 1 Mayıs Coşkuyla kutlandı

Basın açıklamasını HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Şube Başkanı Hakan Yıldırım okudu. Yıldırım konuşmasında, "Bugün, alın terimizin, emeğimizin ve birliğimizin günüdür. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ olarak çalışanların haklarını savunmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım, çalışma hayatında karşılaşılan sorunlara dair çözüm önerilerini de kamuoyu ile paylaştı. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılması, asgari ücretin daha demokratik bir yapıyla belirlenmesi, kıdem tazminatına erişimin yaygınlaştırılması gibi pek çok başlık gündeme getirildi.

Yıldırım ayrıca, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere, hukuksuz işten çıkarmalara ve sendikal baskılara karşı verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine de değinen Yıldırım, "Emeğin onurunu savunduğumuz kadar, insan onurunu da korumaya devam edeceğiz" dedi.

HAK-İŞ'in Türkiye genelinde düzenlediği 1 Mayıs Haftası etkinliklerine de dikkat çeken Yıldırım, çeşitli illerde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantıları düzenlendiğini belirtti.

Etkinlik, "Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Emek, Yaşasın HAK-İŞ" sloganlarıyla sona erdi.