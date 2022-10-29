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Ağrı’da 285 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da İran’dan Avusturya’ya sevk edilmesi planlanan 285 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 23:38
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Ağrı’da 285 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da 285 kilogram eroin ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran’dan Avusturya’ya girmek üzere Gürbulak gümrük sahasına gelen A.F. isimli şahsın kullandığı 38 JD 702/ 38 GS 409 plakalı tır, x-ray araç ve konteyner tarama cihazına sevk edildikten sonra tırın tabanında şüpheli yoğunluk fark edildi.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait arama hangarına sevk edilen tırda narkotik dedektör köpeklerince yapılan aramada, aracın dorse ön kısmında bulunan çuvallarda eroin maddesi ele geçirildi.

Yapılan tespitlerde 18 çuval içerisinde toplam daralı ağırlığı 285 kilogram eroin maddesi ve bir çuval içerisinde daralı ağırlığı 20,2 kilogram olan uyuşturucu olduğu düşünülen beyaz renkte madde tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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