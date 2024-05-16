Ağrı'da 5 İranlının midelerinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik uygulama noktasında şüpheli hareketler sergileyen ve İran uyruklu oldukları belirlenen R.R., A.N., E.N., A.A. ve S.S.'yi kontrol amacıyla hastaneye götürdü.

Yapılan kontrollerde, şahısların midelerinde yabancı madde tespit edildi. Doğal yollarla çıkarılan bu maddelerin toplam ağırlığı 3 kilo 742 gram olan 530 adet metanfetamin olduğu belirlendi.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.