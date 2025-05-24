Ağrı’da bağımlılıkla mücadele!

Kaynak: İHA
Ağrı’da bağımlılıkla mücadele!

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Neslihan Gül Koç başkanlığında, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hülya Akıncıoğlu ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Yeşilay Ağrı Şubesi ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kentte bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Özellikle önleyici faaliyetler ile toplumsal farkındalık oluşturacak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının ardından açıklama yapan Koç, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, bu alanda tüm kurumların iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Koç, "Geleceğimiz olan gençleri bağımlılık tehdidinden korumak için hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin sunduğu hizmetlerin kent genelinde daha fazla kişiye ulaşması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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