Ağrı'da başlayıp Van'da noktalandı: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA
Ağrı'da başlayıp Van'da noktalandı: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'da başlayan ve Van'da sonuçlanan uyuşturucu operasyonunda 41 paket halinde 14 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da başlayan ve Van'da sonuçlanan uyuşturucu operasyonunda 41 paket halinde 14 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülmekte olan planlı çalışmalarda 1 şüpheli şahıs ve aracın tespiti yapıldı. Takip sonucunda, Van ilinde Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda otoparka bulunan araçta yapılan aramada

41 paket halinde 14 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Son Haberler
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda