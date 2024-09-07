Ağrı'da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İHA
Ağrı'da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 890 Paket Kaçak Sigara ve 7 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Ağrı'da düzenlenen yol emniyet ve kontrol uygulamasında, çay ve tütün köpeği Kavis'in yardımıyla yapılan aramada önemli miktarda kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Yol Kontrolü ve Uygulama: Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrolü ve uygulama faaliyeti gerçekleştirdi. İki araç durdurularak detaylı arama yapıldı.

Kaçak Sigara ve Cep Telefonları: Çay ve tütün tespit köpeği Kavis’in yardımıyla yapılan aramada, araçlardan birinde tavan kısmına gizlenmiş şekilde bin 890 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ayrıca, 7 adet cep telefonu da ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar: Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin devam edeceği ve bu tür operasyonların artarak süreceği ifade edildi.

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