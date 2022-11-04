Ağrı'da bir kişinin protez bacağında uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin yapılmasını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, İran’dan Türkiye’ye protez bacağında uyuşturucu veya uyarıcı madde sokacağı değerlendirilen F. E isimli şahısın, Türkiye’ye giriş yapması üzerine yapılan üst aramasında, protez bacağına zulalanmış vaziyette 3 paket daralı ağırlığı 71,82 gram metamfetamin ve 1 paket daralı ağırlığı 0,52 gram olan Afyon Sakızı olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.