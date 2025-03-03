Ağrı’da don vurdu! Her yerde sarkıtlar oluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı’da don vurdu! Her yerde sarkıtlar oluştu

Ağrı'da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarken, evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarken, evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Vatandaşlar soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örterken, kuruması için dışarıya bırakılan kıyafetler buz tuttu.

Ağrı’da don vurdu! Her yerde sarkıtlar oluştu

Ağrı’da don vurdu! Her yerde sarkıtlar oluştu

Ağrı’da don vurdu! Her yerde sarkıtlar oluştu

Ağrı’da don vurdu! Her yerde sarkıtlar oluştu

Son Haberler
Milyonlarca emekli 10 bin TL bekliyordu. Bayram ikramiyesinde buruk sevinç. Masadaki rakam sızdırıldı
Milyonlarca emekli 10 bin TL bekliyordu. Bayram ikramiyesinde buruk sevinç. Masadaki rakam sızdırıldı
Ağrı’da don vurdu! Her yerde sarkıtlar oluştu
Ağrı’da don vurdu! Her yerde sarkıtlar oluştu
Çanakkale’de tur otobüsü şarampole uçtu
Çanakkale’de tur otobüsü şarampole uçtu
Uzmanlar sahurda tüketilecek mucizeyi açıkladı! Kan şekerini dengeliyor
Uzmanlar sahurda tüketilecek mucizeyi açıkladı! Kan şekerini dengeliyor
Yeniçağ Gazetesi: Çiftçiyi gözden çıkartıp ucuzluk bekliyorlar!
Yeniçağ Gazetesi: Çiftçiyi gözden çıkartıp ucuzluk bekliyorlar!