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Ağrı'da 305 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda dorsesinde 305 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:37
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Ağrı'da dorsesinde 305 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

Ağrı'da 305 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
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Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına 30 Ekim'de giren ve narkotik dedektör köpeklerinin dorsedeki çuvallara tepki vermesi üzerine yapılan aramada 285 kilogram eroin, 20 kilo 2 gram da uyuşturucu ele geçirildikten sonra gümrük görevlilerince gözaltına alınan tırın sürücüsü A.F'nin işlemleri tamamlandı.

Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen A.F, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 30 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaptığı operasyonda, İran'dan Avusturya'ya transit giden bir tırda 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı. (AA)

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