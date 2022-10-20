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Ağrı’da duruşmadan çıkan avukat darp edildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, adalet sarayında görülen bir davada duruşma salonundan çıkan Avukat Kenan Narboğa, dava tarafı yakınlarınca darp edildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 02:25
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Ağrı’da duruşmadan çıkan avukat darp edildi

Ağrı’da duruşmadan çıkan avukat darp edildi
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Saldırı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Avukat Narboğa, kaldırıldığı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde de aynı olayla ilgili bir kez daha saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında olayla ilgisi olduğu tespit edilip gözaltına alınan 3 kişiden 2’si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 1 kişinin ise halen gözaltında tutulduğu öğrenildi. Firar eden 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AĞRI BAROSU SALDIRIYI KINADI

Avukat Narboğa’ya yönelik yapılan saldırıyı haber aldıktan sonra Doğubayazıt Adalet Sarayı önünde bir araya gelen Ağrı Barosuna kayıtlı avukatlar, yaptıkları basın açıklaması ile saldırıyı kınadı.

Ağrı Barosu adına açıklama yapan Baro Başkanı Av. Serdar Günakın, şöyle konuştu: 

“Bugün baromuz avukatlarından Av. Kenan Narboğa Doğubayazıt adliye sarayı içerisinde duruşma salonundan çıkarken dosyanın taraf yakınlarınca fiziki saldırıya uğramıştır. Bu saldırı sonucu avukatımızın burnu kırılmış yüzünde ve vücudunda lezyonlar oluşmuştur. Yaşanan saldırı sonucunda meslektaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede tedavi altında iken aynı olayla ilgili bu kez hastanede darp edilmiştir. Yapılan bu hain saldırı meslektaşımıza değil, mesleğimize de yapılmıştır. Bu davanın da takipçisi olacağımızı şimdiden bildiririz. Bu türden saldırılar avukata karşı yapılan eylemlerde failleri cesaretlendirmek, savunmanın direncini kırmaya çalışmaktır. Gerek Avukatlık Kanunu madde 57, gerekse de TCK’nın (86, 87) ilgili hükümleri gereğince adli makamların gerekli tüm yasal süreci uygulaması gerektiğini ve bunun takipçisi olacağımızı tekraren bildiririz.” (İHA)

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