Ağrı'da IŞİD operasyonu

Kaynak: DHA
Ağrı'da IŞİD operasyonu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

MİT Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin el yapımı patlayıcıyla eylem yapabileceği bilgisi doğrultusunu aldı ve Patnos ilçesinde bir adrese baskın yaptı.

Polis, evde yaptığı operasyonda aramada kablo, havai fişek, pil, dirsek boru ve boruya bağlanmış kablo, saat, çivi, havai fişekten elde edildiği ve barut olabileceği değerlendirilen 200 gram toz madde buldu.

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Operasyonda, Y.D., F.C., M.F.G., İ.C. ve V.E.A. yakalanıp gözaltına alındı.

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İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.C. ve V.E.A. tutuklandı. Y.D., F.C. ve M.F.G. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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