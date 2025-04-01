Ağrı'da jandarma ekiplerinden bayram denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı'da jandarma ekiplerinden bayram denetimi

Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumaçay Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştktan sonra denetim gerçekleştirdi.

Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumaçay Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı.

Ziyaret kapsamında, karakolda görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Kiper, ekiplerin bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayram tatilinin güvenli geçmesi amacıyla sahada görev yapan Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri ile de buluşan Kiper, denetim faaliyetlerine katıldı. Kontroller sırasında ekiplerden bilgi alan Kiper, sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirilmesini ve güvenli sürüşe dikkat çekilmesini istedi.

Denetimlerin ardından il genelindeki vatandaşlarla bayramlaşan Kiper, halkın bayramını kutlayarak jandarmanın her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Bayram tatili boyunca güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulacağı ifade edilirken, jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

Ağrı'da jandarma ekiplerinden bayram denetimi

Ağrı'da jandarma ekiplerinden bayram denetimi

Son Haberler
Antalya'da korkutan deprem! (1 Nisan 2025)
Antalya'da korkutan deprem! (1 Nisan 2025)
Eski LDP lideri Cem Toker'den '1 Nisan' şakası: AKP'ye katıldım
Eski LDP lideri Cem Toker'den '1 Nisan' şakası: AKP'ye katıldım
Defne Samyeli ünlülere ateş püskürdü
Defne Samyeli ünlülere ateş püskürdü
Silivri'de işkence ve kötü muamele iddiası! Bakan Tunç'tan açıklama geldi
Silivri'de işkence ve kötü muamele iddiası! Bakan Tunç'tan açıklama geldi
Konya’da yağmur ve şükür duası yapıldı
Konya’da yağmur ve şükür duası yapıldı