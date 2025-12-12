Ağrı'daki göçmen kaçakçılığı facia ile sonuçlanacaktı. Kent merkezi Fırat Mahallesi çevre yolu mevkisinde sabaha doğru bir pikabın Murat Nehri'ne düştüğü bilgisi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ile 2 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.