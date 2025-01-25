Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: 9 bin 675 paket ele geçirildi

Kaynak: İHA
Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: 9 bin 675 paket ele geçirildi

Ağrı Emniyet Müdürlüğü kaçakçılığa geçit vermiyor. Patnos ilçesinde kaçakçılık operasyonunda çok sayıda sigara paketi ele geçirildi. Operasyon sonrasında 4 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Patnos Kom Büro Amirliği görevlilerince kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Patnos ilçesinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 9 bin 675 paket gümrük kaçağı sigara, TPDK belgesi bulunmayan işyerinde 227 paket sigara, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan, 1 şüpheli şahıs hakkında ise 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı. 4 şüpheli şahıs yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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