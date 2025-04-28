Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İHA
Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, gümrük kaçağı çok sayıda malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 480 paket sigara, 186 adet cam züccaciye ürünü, 3 tablet, 3 cep telefonu, 81 çocuk okul çantası, 10 termos, 100 eşarp, 126 kilogram çay, 102 kilogram İran fıstığı ve 38 kilogram kuru üzüm ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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