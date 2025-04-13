Ağrı’da kar yağışı hayatı felç etti

Ağrı'da günlerdir aralıklarla süren sağanak ve kar yağışı, yüksek kesimlerde yeniden kış şartlarını hâkim kıldı. Nisan ayında beklenmedik şekilde bastıran kar, yaylalarda hayvancılık yapan köylüleri olumsuz etkiledi.

ULAŞIMA KAPANAN KÖY YOLLARI AÇILDI

Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl, Çatalpınar ve Akyumak köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına kısa sürede başladı. Yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışmaları sonucunda kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde ekiplerin bölgedeki çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

ÇOBAN VE SÜRÜSÜ KAR ALTINDA MAHSUR KALDI

Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde ise bir çoban, küçükbaş hayvan sürüsüyle birlikte kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Yaylada hayvanlarını otlatan çoban, aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle dönüş yolunu bulmakta güçlük çekti. Hayvanlarını güvenli bölgeye ulaştırmak için mücadele eden çoban, saatler süren çabanın ardından köye dönebildi.

"BAHAR YERİNE KARA KIŞ GELDİ"

Gündoğdu Köyü Muhtarı İsa Samancı, bölgedeki kar yağışının nisan ayında görülmesinin nadir bir durum olduğunu belirterek, "Bahar gelmesi gerekirken karakış geri döndü. Yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar kar nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadı. Çobanlarımız zor anlar geçirdi. Bu mevsimde böyle bir tablo beklemiyorduk" dedi.