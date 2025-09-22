Ağrı’da kışlık menemen mesaisi başladı

İlçede yaşayan kadınlar pazardan aldıkları ve zaman zaman kedileri yetiştirdikleri organik biber ve domatesleri kışlık ihtiyaç olarak değerlendiriyor.

Kadınlar bir araya gelerek imece usulü menemen konservesi yapıyor. Yıllardır aynı usül ile kışlık yiyeceklerini hazır hale getiren kadınlar, domatesleri kabuklarından ayırıyor. Daha sonra biber ve domatesleri doğrayan kadınlar sebzeleri kazanda yaklaşık 2 saat kaynatıyor. Kaynatılan domates ve biber son olarak sıcak şekilde cam kavanozlara ya da saklama poşetlerine dolduruluyor. Poşetler hava almayacak şekilde sıkıca kapatılan konserve poşetleri bozulmadan aylarca taze kalıyor.

İlçede yaşayan Merve Aşar, kışlık menemen konservesinin yapılışı hakkında bilgi vererek, pazardan aldıkları 30 kilo domatesten yaklaşık 50 kavanoz menemen konservesi çıktığını belirtti. Aşar, "Hazırladığımız domates ve biberler kazanda 2 saat odun ateşinde kaynıyor, kaynamanın ardından bunu cam kavanozlara dolduruyoruz ve uyutmaya bırakıyoruz. Uyutma işlemi ise 3 gün sürüyor, şişeleri bezlere sarıyoruz, şişelerin sıcaklığı yavaş yavaş azalıyor, böylece kapakları hava almayacak şekilde sıkıca kapanıyor. Kış aylarında ise bu konserveler, aynı tat ve tazelikte yenilebiliyor" dedi.