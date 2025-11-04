Ağrı Valiliği'nin öncülüğünde İl Özel İdaresi aracılığıyla sürdürülen kilit parke taşı döşeme faaliyetleri, köy içi yolları daha modern, emniyetli ve çekici bir hale getiriyor. Bu çerçevede, Merkez ilçesine bağlı Ziyaret köyünün iç yollarında yürütülen 10 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işi başarıyla sonlandırıldı.
Ağrı’da köy yolları kilit parke taşıyla yenileniyor
Kaynak: İHA