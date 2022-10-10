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Ağrı’da kurtlar koyun sürüsüne saldırdı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde kurtlar, 350 koyunun bulunduğu sürüye saldırdı. Sürüde bulunan 3 koyun ölürken, 20'si kayboldu; yaralanan 9 koyun ise sahibi tarafından kesildi.  

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 23:24
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Ağrı’da kurtlar koyun sürüsüne saldırdı

Ağrı’da kurtlar koyun sürüsüne saldırdı
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DHA - Olay, akşam saatlerinde Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Gündoğdu köyünde meydana geldi. İbrahim Samancı’ya ait 350 koyundan oluşan sürü, 4 kurdun saldırısına uğradı.

Çoban ikiye bölünen sürüyü toplamaya çalışırken, kurtların saldırısında 3 koyun öldü, 20 koyun kayboldu. 

Kurt saldırısını duyan köylüler olay yerine gittiğinde saldırı sırasında yaralandıkları görülen 9 koyun, arazide kesildi. Yaralı 45 koyun ise tedavi edilmek üzere köye götürüldü.

Sürü Sahibi İbrahim Samancı, kurt saldırısı nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "350 tane koyunum vardı. Kurtların saldırması nedeniyle 45 tanesi yaralandı. 20 tanesi kayboldu. 3 tanesi öldü, 9 tane ağır yaralı koyunu da kestik. Gece bastırdığı için kaybolan koyunları bulamadık. Sabah aramaya çıkacağız. Bakalım onları da bulup bulmayacağımız belli değil. Çok mağdur olduk” dedi.

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