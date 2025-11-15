Hasandolu köyünde ilk kez geçen sene 7 dekarlık alanda ekimi yapılan mor patatesten verim alınınca bu sene üretim alanı arttı.

Bu yıl Hasandolu ve Pirömer köyünde yaklaşık 40 dekarlık tarlalarda ekimi yapılan mor patates, bugünlerde traktör ve işçilerin çalışmasıyla topraktan çıkarılıp çuvallara dolduruluyor.

Çiftçiler, kar yağışına yakalanmadan hasadı tamamlamak için çalışıyor.

Çiftçi Mehmet Şah Evliyaoğlu, Cengiz Evliyaoğlu öncülüğünde mor patates üretimine başladıklarını söyledi.

Mor patatesin antioksidan ve yüksek besin değeri içerdiğini belirten Evliyaoğlu, "Bildiğim kadarıyla ülkemizde de 4-5 yıldır ekilen bir üründür. Bu ürünün yayılmasını ve daha fazla ekilmesini istiyoruz. Tarıma çeşitlilik getirmek istiyoruz. Bölgemizde genelde arpa, buğday ve yonca yetiştiriliyor. Başka ürünlere önem vermemişiz" diye konuştu.

Evliyaoğlu, verimin iyi olduğunu ancak pazar alanı bulmakta güçlük çektiklerini vurguladı.

Murat Özgören ise bölgede iklim şartlarının zor olduğunu ve kar yağmadan hasadı tamamlamak istediklerini ifade ederek, "Mor patatesin üretimini yapıyoruz. Bugünlerde yoğun bir hasat dönemi geçiriyoruz. Mor patates üretiminde örnek olmak istiyoruz, diğer çiftçilerin de ekim yapmasını istiyoruz. İnşallah hayırlı bir hasat sezonu geçiririz" dedi.