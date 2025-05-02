Ağrı’da Murat Nehri taştı: Araziler göle döndü

Kaynak: İHA

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde şiddetli yağışlar Murat Nehri’nin taşmasına yol açtı. Nehir kenarındaki tarım arazileri ve düzlük alanlar sular altında kaldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde şiddetli yağışlar Murat Nehri'nin taşmasına neden oldu. Nehir kenarındaki araziler su altında kaldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışların etkisiyle debisi artan nehir, Taşlıçay ilçe sınırlarında taşkınlara yol açtı. Taşlıçay Ovası'nda yer alan tarım arazileri ve nehir kenarındaki düzlük alanlar sular altında kalırken, bazı ağaçların gövdeleri neredeyse tamamen suya gömüldü. Bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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