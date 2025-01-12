Ağrı'da öğrencilere moral desteği: Mangalda sucuk keyfi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı Dağı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mangal etkinliğine katılarak, 12. sınıf öğrencilerine moral desteği sağladı.Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından organize edilen etkinlikte, Kökrek öğrencilere kendi hazırladığı sucukları ikram etti. Öğrencilerle sohbet eden Kökrek, sınav hazırlık süreçleri hakkında bilgi alarak onlara moral verdi.

Etkinlik sonrası okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Kökrek, yarıyıl tatilinde proje okullarının pansiyonlarında yapılacak "Üniversite Sınavlarına Hazırlık Kampı" hakkında bilgilendirme yaptı.

Gençlerin gelecekteki hedefleri hakkında fikir alışverişinde bulunan Kökrek, soruları yanıtlayarak başarı dileklerinde bulundu. Kökrek, "Son sınıf öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Onların motivasyonlarını artırmak ve başarılarına destek olmak için yanlarında olacağız." dedi.

Öğrenciler, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, moral desteği için teşekkür etti.