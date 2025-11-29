Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Akademisyeni Prof. Dr. Orhan Atalay’ın konuşmacı olarak katıldığı program, Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Seminere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgiç, Şube Müdürü Süleyman Çetin, Prof. Dr. Orhan Atalay ile İHL Meslek Dersleri ve DKAB öğretmenleri katıldı. Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenliğin nesillerin karakterini şekillendiren ve geleceğe yön veren onurlu bir görev olduğunu söyledi.

Öğretmenin dokunduğu her öğrencinin, toplumun yarınlarına yön verdiğini belirten Kökrek "Eğitim, bir milletin en güçlü inşa alanıdır. Bu inşayı gerçekleştirenler ise öğretmenlerimizdir. Öğrencilerimizin zihninde ve gönlünde kalıcı izler bırakabilmek; sevgi, adalet, merhamet ve sorumluluk gibi temel değerleri onlara aktarabilmek, güçlü bir meslekî donanımı gerektiriyor. Bu nedenle öğretmenlerimizin kendilerini sürekli geliştirmelerini önemsiyoruz. Bugün düzenlediğimiz seminer de bu çabanın önemli bir parçasıdır. Öğretmenlerimizin akademik, meslekî ve kişisel gelişimlerine katkı sunan her çalışma, aslında çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan bir yatırımdır."dedi.

Öğretmenlerin sahadaki tecrübelerini akademik bilgiyle birleştirmesinin eğitimin niteliğini artıracağını ifade eden Kökrek, Prof. Dr. Atalay’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Seminerde Prof. Dr. Atalay, öğretmenliğin insan ve toplum inşasındaki rolü, mesleğin taşıdığı değerler, öğretmen kimliğinin güçlendirilmesi ve eğitimde etkili iletişim gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. Akademik çalışmalarından ve sahadaki gözlemlerinden örnekler paylaşan Atalay, öğretmenlik mesleğinin toplumsal dönüşümlerdeki etkisine vurgu yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğretmen kimliğine ve sınıf içi uygulamalara getirdiği yeni bakış açılarını anlatan Atalay, modelin öğretmenlerin rehberlik rolünü güçlendirdiğini ve değer temelli eğitime katkı sunduğunu dile getirdi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, seminer sonunda Prof. Dr. Orhan Atalay’a katkılarından dolayı plaket takdim etti.