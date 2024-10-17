Ağrı'da sağanak yağış sonrası yol ve caddeleri su bastı

Kaynak: DHA
Ağrı'da sağanak yağış sonrası yol ve caddeleri su bastı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine kar, Eleşkirt ilçesine dolu etkili oldu. Diyadin ilçesinde ise sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Ağrı'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Taşlıçay ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Ağrı-Taşlıçay kara yolunda zaman zaman aksamalar yaşandı. Eleşkirt ilçesi ve merkez köylerinde ise dolu etkili oldu.

Diyadin ilçesinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, sanayi sitesinde hayat durma noktasına geldi. Araçların ilerlemeyeceği seviyelere kadar biriken su nedeniyle sanayi esnafı dükkanlarını kapattı.

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