Ağrı’nın Tutak ilçesinde bölge çiftçisinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarı hasadı Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, İlçe Tarım Müdürü Hidayet Kurşun, Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan’nın katılımıyla başladı.

Tutak’ta bu yılki şeker pancarı hasadında bereketli bir sezon bekleniyor. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Coşkun ve beraberindeki heyet, bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunarak, tarımsal üretimin ve çiftçilerimizin emeklerinin ilçe ekonomisine katkısına dikkat çekti.