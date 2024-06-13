Ağrı'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Doğubayazıt ilçesi'nde ilk olay Saray Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.G.'ye ait araç silahlı saldırıya uğradı. Ancak olayda yaralanan olmadı. Husumetli grupların olay mahallinde olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Büyük Ağrı Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yanında ikinci silahlı çatışma gerçekleşti. H.T. ve A.G. isimli şahıslar silahla vurulurken M.G. isimli şahıs ise kesici aletle ve darp sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaylar sırasında polis ve olay yeri inceleme ekiplerine ait araçlara da kurşunlar isabet etti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişileri polis tespit etti ve yakalanmaları için çalışma başlattı.