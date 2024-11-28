Ağrı’da sokak satıcılarına dev operasyon

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Sokak Satıcılarının Yakalanmasına" yönelik yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 16 sokak satıcısının yakalanması amacıyla 162 personel, 6 özel harekat ekibi ve 2 narkotik köpeğiyle 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6,14 gram esrar, 72,45 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza, 3 adet tüfek, 3 adet tabanca ve 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan (Payp) aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 15 şahıs ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.