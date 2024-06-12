Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 25,92 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyon, 11 Haziran 2024 günü saat 14.50 sıralarında Gazi Mahallesi'nde Sağlık Cadde ve 504 sokak kesişiminde gerçekleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Önleyici ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, yolcu konumunda bulunan H.Y. isimli şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin türleri ve miktarları şu şekilde:

1 poşet içerisinde 17,25 gram esrar

1 kahverengi kese kağıdı içerisinde 6.54 gram esrar

Beyaz şeffaf poşet içerisinde 2.13 gram metanfetamin

Toplamda 25,92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler H.Y. ve E.Ö. gözaltına alındı. Yetkililer tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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