Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler, araziler sular altında kaldı

Patnos ilçesinde etkili olan yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı. Çay Mahallesi'nde yaşayanlar mağdur olurken, Patnos Belediyesi ekipleri mahallede çalışma başlattı.

Çay Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Akbay, "Her sene yağış sonrası dere taşması sebebiyle mağduriyet yaşıyoruz. Bu sene de yine taşkına maruz kaldı. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür" diye konuştu. Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın ise "Şiddetli yağışın etkisiyle Badişan Deresi taştı. Belediyemize bağlı ekipler, taşkının etkilerini en aza indirmek ve riskli bölgeleri koruma altına almak için sahada yoğun şekilde çalışıyor" dedi.