Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler, araziler sular altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler, araziler sular altında kaldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde şiddetli yağış sonrası Badişan Deresi taştı, Çay Mahallesi’nde evler ve araziler sular altında kaldı.

Patnos ilçesinde etkili olan yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı. Çay Mahallesi'nde yaşayanlar mağdur olurken, Patnos Belediyesi ekipleri mahallede çalışma başlattı.

Çay Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Akbay, "Her sene yağış sonrası dere taşması sebebiyle mağduriyet yaşıyoruz. Bu sene de yine taşkına maruz kaldı. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür" diye konuştu. Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın ise "Şiddetli yağışın etkisiyle Badişan Deresi taştı. Belediyemize bağlı ekipler, taşkının etkilerini en aza indirmek ve riskli bölgeleri koruma altına almak için sahada yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Ağrı'da yağmur sonrası dere taştı! Evler araziler sular altında kaldı

Son Haberler
Real Madrid ile Barcelona Kral Kupası finalinde karşılaşacak
Real Madrid ile Barcelona Kral Kupası finalinde karşılaşacak
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu! Otomobilde 5 kilo ele geçirildi
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu! Otomobilde 5 kilo ele geçirildi
Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'da kraliyet pitonu ele geçirildi
Sakarya'da kraliyet pitonu ele geçirildi