Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci Manyetik Rezonans (MR) cihazı için açılış töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, törende yaptığı konuşmada, 370 yatak kapasiteli, 193 hekim kadrosu, 50 aktif polikliniği ve yüzde 99 MHRS doluluk oranıyla hizmet veren Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlük ortalama 3 bin 700 hasta muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yeni MR cihazının özelliklerine vurgu yapan Koç, şöyle konuştu:

"Hizmete alınan yeni MR cihazımız, yapay zeka destekli görüntü işleme yazılımı sayesinde çekim sürelerini önemli ölçüde kısaltacak, tanısal kalitede daha net ve güvenilir görüntüler elde edilmesini sağlayacaktır. Bu yatırım ile MR randevu bekleme süresi 6-7 güne düşecek, cihazın günlük 300 tetkik kapasitesine ulaşılması planlanmaktadır. Ayrıca, prostat MR ve meme MR'ı gibi ileri düzey tetkiklerde, cihazın yüksek çözünürlüklü görüntüleme kapasitesi sayesinde çok daha ayrıntılı ve güvenilir sonuçlar elde edilebilecektir."

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığına desteklerinden dolayı şükranlarını ileterek, emeği geçenlere teşekkür etti.