Ağrı’da yola çıkan inek kazaya neden oldu: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Ağrı’da yola çıkan inek kazaya neden oldu: 6 yaralı
Ağrı’da seyir halindeyken önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yapan araç kazaya karıştı. Ağaca çarpan araçta bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ağrı’nın Diyadin ilçesinden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halinde olan İ.I’nın önüne bir inek çıktı.

Hayvana çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak ağaca çarptı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan İ.I, H.I, Z.I, Ç.I, S.I ve E.I’yı ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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