Ağrı’da yola çıkan inek kazaya neden oldu: 6 yaralı

Alınan bilgilere göre, Ağrı’nın Diyadin ilçesinden Taşlıçay ilçesine doğru seyir halinde olan İ.I’nın önüne bir inek çıktı.

Hayvana çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan İ.I, H.I, Z.I, Ç.I, S.I ve E.I’yı ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.