Ağrı’da yola kontrolsüz çıkan minibüs tırla çapıştı: 1’ağır, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Ağrı’da yola kontrolsüz çıkan minibüs tırla çapıştı: 1’ağır, 3 yaralı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren minibüs, Doğubayazıt yolu istikameti üzerinde seyir halinde olan tıra çarptı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren minibüs, Doğubayazıt yolu istikameti üzerinde seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, sabah 09.30 sıralarında, Diyadin-Doğubayazıt yolu kavşağında meydana geldi.

65 HA 531 plakalı minibüsün kontrolsüz girdiği kavşakta tırla çarpışması sonucu kazada 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine Jandarma ekipleri, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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