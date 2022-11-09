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Ağrı’daki kazada yanarak can veren Serhat Bayraktutan hakkında kahreden detay

Ağrı'da 2 TIR ve otobüsün karıştığı korkunç kazada 7 kişi yanarak can verdi. Kazada hayatını kaybedenlerden Serhat Bayraktutan'ın geçen yıl mezun olduğu üniversiteden diplomasını almak için yola çıktığı öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 20:16
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Ağrı’daki kazada yanarak can veren Serhat Bayraktutan hakkında kahreden detay

Ağrı’daki kazada yanarak can veren Serhat Bayraktutan hakkında kahreden detay
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Kaza, 7 Kasım 2022'de Tutak ilçe girişindeki rampalarda meydana geldi. Kenan Solmaz yönetimindeki şeker pancarı yüklü kamyon devrildi. Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, trafiği tek şeritten verdi. Kazayla ilgili çalışmalar sürerken, Van'dan Ankara'ya gitmekte olan Abdulkerim Kınay yönetimindeki 34 EG 1164 plakalı 'Van Yolu' firmasına ait yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıktı.

TIR ve kamyon alev aldı
Otobüs, Emrah Solmaz ve Eşref Tutak'a, ardından da önüne çıkan TIR'a çarptı. Karşı şeride geçen otobüs, yan yatan kamyonun kaldırılmasında çalışan kepçeye, ardından da kamyona çarptı. Kazayla birlikte otobüs, TIR ve kamyon alev aldı. Alevlerin sardığı otobüsteki bazı yolcular camlardan atlayarak kurtuldu.

Cesetler tanınmaz hale geldi
Meydana gelen kazada otobüs şoförü Abdulkerim Kınay ile birlikte 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 21 kişi de yaralandı. Kazada yanarak tanınmaz hale gelen kişiler için cesetlerden ve ailelerinden örnekler alındı. Örnekler, DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DNA testinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. 

Diplomasını almaya gidiyordu, kazada hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan Kafkas Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Serhat Bayraktutan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çamurlu köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Bayraktutan'ın cenazesi, akşam saatlerinde, çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları arasında toprağa verildi. Geçen yıl mezun olan Bayraktutan, diplomasını almak için yola çıktı, ancak Tutak ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. 

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