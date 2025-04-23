Ağrı’dan çalınan koyunlar Bitlis’te yakalandı

Kaynak: İHA
Ağrı’dan çalınan koyunlar Bitlis’te yakalandı

Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş hayvan, Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 3 tırda yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan 300 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine yol kontrollerini sıkılaştırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tatvan ilçesi girişindeki yol kontrol noktasında 3 tırı durdurarak arama yaptı. Ağrı ilinden çalınan 300 küçükbaş hayvanın olduğunu tespit eden ekipler, tırlarda bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Koyunlar, olay yerine çağrılan sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 5 kişi ise jandarmadaki sorgularının ardından adli işlem başlatılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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