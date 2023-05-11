Ağrıların kaynağı psikolojik mi?

Uzman Klinik Psikoloğ Başak Mutlu, "Ağrılarınız var ve doktora gitmenize rağmen çözüm bulamadıysanız kaynağı psikolojik olabilir.” diye uyarıda bulundu.

Ağrıların kaynağı psikolojik mi?

Klinik Psikolog Başak Mutlu, vücuttaki ağrıların sadece fiziksel değil duygusal sebepler nedeniyle olabileceğini açıkladı ve şunları söyledi:

“Fizyolojik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenen uzun süreli ağrıların kökeni psikolojik olabilir. Zihin ve beden bir bütündür. Kelimelerle ifade edilmeyen iç çatışmalar bazen bedende dile gelir.

Beden duygusal acıyı dışa vurur ve görünür kılar. Ağrı bazen aile ilişkilerini, toplumsal ilişkileri, iş yaşamını etkileyecek düzeyde şiddetli yaşanır ve günlük rutinleri sürdürmek zor hale gelir. Kişinin hayatı kısıtlanır, yaşam doyumu azalır. Bu durum çaresizlik hissi uyandırabilir"

Mutlu, sözlerine şunları ekledi:

"Kişi psikoterapi sürecinde, ağrısının yaşamındaki olaylarla bağlantısını kurabildiği zaman rahatlama kendiliğinden gelecektir. Antidepresan tedavisi de ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. İlaç desteğine gerek olup olmadığını belirlemek ve tedaviyi düzenlemek için bir psikiyatriste başvurulabilir.

Psikolojik sebeplerden kaynaklanan ağrı rahatsız edicilik bakımından diğer ağrılardan farksızdır. Bu sebeple ihmal edilmeden tedavi edilmesi gerekir. Ancak unutulmamalıdır ki ağrının psikolojik sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyebilmek için öncelikle ağrıya sebep olabilecek tıbbi sebeplerin elenmiş olması gerekmektedir."

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