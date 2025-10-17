Ağrılı kadınlar evlerinde hazırladıkları kek, pasta, yemek ve giyim ürünlerinin satışı için Cumhuriyet Caddesi'nde stant kuruldu.

KERMESTEN GELEN GELİR GAZZE'YE ULAŞTIRILACAK

Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki vatandaşlara ulaştırılacak. Derneğin Ağrı Temsilcisi Hülya Polat, yaptığı açıklamada, Gazze'de yaraların sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yaz aylarında Kudüs'e gittiğini ve insanların İsrail tarafından nasıl sindirildiğini gördüğünü belirten Polat, şöyle konuştu:

"Oradaki insanların yüz ifadesinden, İsrail devletinin İsrail askerleri nedeniyle sindirilmiş bir hali görünce Gazze'nin neler çektiğini ve orada neler yaşanabileceğini aklım almıyor. Sumud Gemisi'ne katılan yakın akrabalarım var. Sorduğumuzda neler yaşadıklarıyla ilgili konuşmuyorlar. İnsanlık adına yola çıkan insanlara çok ciddi işkenceler, psikolojik baskı yapıldığını duyduk. Gazze'de savaş yok, soykırım var ve dünya buna sessiz."

Polat, İsrail'in soykırım ve katliamlarına rağmen Gazzelilerin Allah'a hamd, şükür ve secde etmekten vazgeçmediğini ifade etti.

Bir nebze de olsa Gazze'ye destek olmak için kermesi düzenlediklerini söyleyen Polat, "Mahşerde Allah'a karşı bir mazeretimiz olsun 'Rabb'im, elimizden bu geliyordu ve bunu yaptık' diyebilmek için toptancılardan giyim ürünü, evlerimizde pasta ve yemek gibi ürünler hazırlayarak kermes yaptık. Gazze'nin yaralarını sarmak için kendi çapımızda gayret ediyoruz. Her insanın mutlaka yapabileceği bir şeyler vardır" şeklinde konuştu.