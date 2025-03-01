Ağrılılar'dan geleceği şekillendirecek adım. Çok sayıda önemli isim bir araya geldi

İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu’nun İş İnsanları ve STK Buluşması, Yenibosna’daki Pullman Otel’de gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca salonda kurulan dev ekranda, Ağrı’nın doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve gelişimi hakkında görseller paylaşıldı.

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM KATILDI

Federasyon Genel Başkanı Vefa Kızılaslan, misafirlerini kapıda karşılayarak etkinliğin ev sahipliğini üstlendi. Geceye, İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı ve Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ başta olmak üzere; Kemal Can, Mehmet Atmaca, Ahmet Eraslan, Mehmet Yasubuğa, Kemal Özen, Hikmet Eraslan, Murat Çalış, Nihat Adan, Maksut Konyar, Ahmet Dumlu, Mustafa Kaymak, Vahit Arıkan, Bahattin Saydam, A. Rıza Memiş, Sertaç Yiğit, Muhlis Çil, İkram Kaya, Mesut Çiftçi, Metin Ebret, Begüm Kaçmaz, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, Abdurrahman Yıldırım, Faruk Yavuz, Zeynel Abidin Kara, Oktay Keskin gibi iş dünyasının önemli isimleri katılım sağladı.

Bunun yanı sıra, İbrahim Çeçen, Fuat Türkmen, Şinasi Ünsal, Seyit Ateş, Abdullah Atalay, Cemal Kaya, İbrahim Yassıboğa, Mehmet Emin Öztürk, Sabahattin Aydın ve Suat Öztürk gibi pek çok iş insanı da etkinliğe desteklerini sundu.

Yemekli davette, ilk konuşmayı İstanbul Ağrı Dernekleri Federasyonu Başkanı Vefa Kızılaslan gerçekleştirdi. Gecede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Kızılaslan, görüş ve önerilere önem verdiklerinin altını çizdi. Federasyonun 2006 yılında 5 dernekle kurulduğunu belirten Kızılaslan, "Kuruluş tüzüğüne her dernekten 5 delege alındı. Kurucu başkanımıza ve 5 yürekli arkadaşımızı selamlıyor onlara tekrar teşekkür ediyorum. Bugün 28 derneğimizle yola devam ediyoruz. Federasyon olarak bizlerin temel görevi toplumsal dayanışmayı koordine etmektir. Hayırseverler ile harekete geçerek öğrencilerimize burs verdik. Bursiyer ve hayırseveri buluşturduk. Salonumuzda bulunan konuklarımız bu tip yardımlar yapmaktadır. Biz her iş insanından burs temin ederek bu hayır hareketini Ağrılılar adına devam ettirmektir. Diğer yardımların nasıl ve kime yapıldığını hayırseverlerimize ulaştırıyoruz. Lobi çalışmalarımızda kültürümüzü korumak içinde çalışıyoruz. Bu anlayışla İstanbul çapında etkinlik yaptık. Ağrı Tanıtım Güleri’ni daha coşkulu yapmayı hedefliyoruz. Hemşerilerimizin genel ve yerel siyasette başarılı olması için çalışıyoruz. Her ilçede hemşerilerimizi destekledik. İstanbul tarihinde ilk defa Eyüp Sultan’da Ağrılı bir belediye başkanı seçtirmeyi başardık. Bu çalışmaları yaparken siyasallaşmadan ve STK itibarını meze etmeden yürüttüğümüzü gururla belirtmek isterim” diye konuştu.

Vefa Kızılaslan’ın ardından gecede söz alan isim İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Onursal Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu. Tekdağ, “Ağrı sivil toplum derneklerinin kıymetli yöneticileri, kıymetli misafirler, öncelikle bu davete icabet edip katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Federasyon Başkanı Vefa Kardeşim'e de bu organizasyonu gerçekleştirmekteki liderliği için teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, ilim ve irfan menbaı olan bölgemizin gururu, insanlığa ışık tutan bilge Ahmet Efendi Hazretleri, bundan üç asır önce bizim bölgemizin, insanlarımızın sorununu "ittifaksızlık" yani birlik olamama olarak teşhisle ifade etmiştir. Maalesef bu bizim bir gerçeğimizdir. Ancak, bu gerçeğimizdir diye de ilerlememesi gerekir” dedi.

'HERKES GÜZEL İŞLER YAPTI'

Gecenin kıymetli bir atılım olduğunu belirten Tekdağ, şunları söyledi:

“İşte dernekleşme, federasyonlaşma, mobilleşme butarihsel dezavantajımızı aşmaya yönelik kıymetli adımlardır. Ben federasyonlaşma seviyesini Vefa'dan öğrenince gurur duydum. Kendisinin önergesiyle ben de katkı sunmaya gayret ediyorum. Bu vesileyle Harun'daki halk kökenli İstanbul'daki hemşehrilerimizi bir araya getirme konusundaki öncü rolüyle, elli yıl önce tanıdığım kıymetli başkanımız efsane Nihat Adan Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aynı şekilde yol gösterici emekleri inşallah devam edecektir. Burada bulunan hemşehrilerimizin dışında, elbette birçok hemşehrimiz var. Hayatın her alanında hem temsiliyetlerini başarıyla sürdüren hem de kendi alanlarında başarılı olan hemşehrilerimizle kademeli olarak bir araya geleceğiz. Herkes kendi temsiliyet alanında güzel işler yapmış, hayırlı işler yapmaya da devam ediyor. İnşallah hayırda da yarışmaya devam edecekler. Ancak bu hayırları, bir yönüyle de bir kanaldan küresel bir şekilde yürütmek sanırım hayırların yerine ulaşması açısından çok değerli olacaktır."

"Hayırlarımızın bir bölümünü federasyon oluşturacağı kanallardan hemşehrilerimize inşallah aktaracağız" diyen Tekdağ, "Birinci gayemiz bu. İkinci gayemiz, bulunduğumuz ortamda toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik bir etki gücü haline gelebilmek için güçlerimizi birleştirerek yapabileceğimiz katkıları birlikte yapmak, birlikte güç oluşturmak ve doğru zamanlarda doğru hamleleri yaparak kabiliyeti, temsiliyeti olan kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin ikinci kuşağı ve üçüncü kuşağının daha yüksek temsiliyetlere Türkiye genelinde ulaşabilmesi için dağılım göstermek. Bu da bugünün yapacağı iştir. Herkes kendi çapında, kendi imkânları ölçüsünde zamanı geldiğinde, zaman uygun olduğunda ben inanıyorum katkı yapacaktır. Ben tekrar hepinize ince nazarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ramazanınızı tebrik ediyorum. Hayırlarda yarışmak, sevdiklerimize sevgi, selam ve saygılar diliyorum" şeklinde konuştu.