Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Hava durumunun geceleri eksi derecelerin altına düştüğü Ağrı'da, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü

KAYNAK: İHA
Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ağrı’da, Tendürek Dağı bölgesinde bulunan dağ köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bembeyaz örtüyle karşılaşınca o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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