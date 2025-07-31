“Agu” diyenleri hayret içinde bıraktı! Bu bebek ömrünün 31 yılını uykuda geçirdi… Konuşmayı bile bilmiyor…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
“Agu” diyenleri hayret içinde bıraktı! Bu bebek ömrünün 31 yılını uykuda geçirdi… Konuşmayı bile bilmiyor…

ABD'de bir çiftin bebeği olarak dünyaya gelen Thaddeus Daniel Pierce, dünyanın en yaşlı bebeği oldu.

ABD’nin Ohio kentinde enteresan bir olay yaşandı. 26 Temmuz’da Lindsey (35) ve Tim Pierce (34) çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen Thaddeus Daniel Pierce dünyanın en yaşlı bebeği unvanını aldı. Bu olay akıllara yaşlı bir adam olarak doğan Benjamin Button hikayesini getirdi.

1000004661.webp

EMBRİYO 30 YIL DONDURULMUŞ

Embriyo ilk olarak Linda Archerd ve evliliği sırasında yapılan IVF tedavisiyle 1994 yılında oluşturuldu. 31 yıl sonra dsay ve Tim Pierce, bu nadir embriyoyu 2024 yılında kabul ederek transfer ettirdi. The Times'ın haberine göre Thaddeus’un doğumu, daha önce 30 yıl dondurulmuş embriyodan doğan ikizlere ait rekoru resmen geride bıraktı.

250724-recordbaby-parents2.webp

AKILLARA BENJAMİN BUTTON HİKAYESİNİ GETİRDİ

Bu olay akıllara Benjamin Button filmini getirdi. 1918 yılında New Orleans'ta yaşlı bir adam olarak doğan Benjamin Button, tersine yaşlanmaktaydı. Ömrü tersine doğru akan Benjamin, bu süreçte aşkın ve ölümün doğasını yakından tanıma fırsatı bulur.

Son Haberler
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı
Balıkesir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var
Dürziler-İsrail Dürzi ilişkileri-Davud Koridoru
Dürziler-İsrail Dürzi ilişkileri-Davud Koridoru
Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı
Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı