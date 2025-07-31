“Agu” diyenleri hayret içinde bıraktı! Bu bebek ömrünün 31 yılını uykuda geçirdi… Konuşmayı bile bilmiyor…

ABD’nin Ohio kentinde enteresan bir olay yaşandı. 26 Temmuz’da Lindsey (35) ve Tim Pierce (34) çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen Thaddeus Daniel Pierce dünyanın en yaşlı bebeği unvanını aldı. Bu olay akıllara yaşlı bir adam olarak doğan Benjamin Button hikayesini getirdi.

EMBRİYO 30 YIL DONDURULMUŞ

Embriyo ilk olarak Linda Archerd ve evliliği sırasında yapılan IVF tedavisiyle 1994 yılında oluşturuldu. 31 yıl sonra dsay ve Tim Pierce, bu nadir embriyoyu 2024 yılında kabul ederek transfer ettirdi. The Times'ın haberine göre Thaddeus’un doğumu, daha önce 30 yıl dondurulmuş embriyodan doğan ikizlere ait rekoru resmen geride bıraktı.

AKILLARA BENJAMİN BUTTON HİKAYESİNİ GETİRDİ

Bu olay akıllara Benjamin Button filmini getirdi. 1918 yılında New Orleans'ta yaşlı bir adam olarak doğan Benjamin Button, tersine yaşlanmaktaydı. Ömrü tersine doğru akan Benjamin, bu süreçte aşkın ve ölümün doğasını yakından tanıma fırsatı bulur.